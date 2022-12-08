Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что нападающий Лионель Месси хочет остаться в клубе.

«Он очень счастлив, это видно по его игре за сборную Аргентины. Когда игрок несчастен, это заметно по играм в национальной команде. В этом сезоне Месси великолепно играет за нас, забил много голов и отдал много голевых передач как в составе сборной, так и в составе клуба. Так что мы договорились, что после ЧМ-2022 сядем и все обсудим. Обе стороны всем довольны», — приводит слова Аль-Хелайфи Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложит Месси новый контракт после ЧМ, который будет рассчитан на два года с сохранением текущей зарплаты. 35-летний игрок не против остаться во французском клубе.

Аргентинский футболист выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Действующее соглашение заканчивается летом 2023 года. В текущем сезона Месси сыграл в составе команды 19 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 результативных передач.