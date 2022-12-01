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Сегодня, 17:41

«ПСЖ» предложит Месси новый контракт после ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«ПСЖ» готовит предложение о продлении контракта нападающему команды Лионелю Месси, сообщает Goal.

По информации источника, Месси уже уведомлен, что после чемпионата мира в Катаре ему будет предложен новый контракт с парижским клубом. Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года с сохранением текущей зарплаты. Сам нападающий не против остаться в «ПСЖ», а клуб удовлетворен финансовой выгодой от присутствия аргентинца в клубе.

Также источник сообщает, что вероятность перехода Месси в «Интер Майами» или возвращения в «Барселону» летом 2023 года крайне маловероятно, не смотря на интерес этих клубов к аргентинцу.

35-летний аргентинец присоеденился к «ПСЖ» в августе 2021 года и провел за французский клуб 53 матча, забил 23 мяча и отдал 29 результативных передач.

Источник: https://www.goal.com/en/news/psg-to-offer-messi-contract-extension-after-world-cup-barcelona-inter-miami-transfer-talk/blt63a092761ccccbe3
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
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 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
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 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
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 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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Аяччо – Анже
 - : -
28.12 00:00
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28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
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Клермон Фут – Лилль
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Лорьян – Монпелье
 - : -
28.12 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
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Ницца – Ланс
 - : -
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

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Терем Моффи

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Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

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