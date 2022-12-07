«Монако» Головина сыграл вничью с «Севильей» в товарищеском матче
«Монако» сыграл вничью с «Севильей» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В составе «Севильи» отличился полузащитник Педро Ортис, в составе соперников — нападающий Желсон Мартиньш.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав и вышел на поле с первых минут.
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|
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|2
|7
|6
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|
16
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|3
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|
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|15
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|8
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|
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|3
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|28.12
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Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|00:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|00:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
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|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|00:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|28.12
|00:00
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Марсель – Тулуза
|- : -
|28.12
|00:00
|
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|00:00
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ПСЖ – Страсбур
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Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
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Реми Кабелла
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|2
|2
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