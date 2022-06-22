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Президент «ПСЖ» ответил на претензии главы ла лиги в нарушении финансового фейр-плей

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ответил на претензии главы ла лиги Хавьера Тебаса к парижскому клубу.

Напомним, что ла лига подала жалобу на «ПСЖ» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обвинив парижский клуб в нарушении финансового фэйр-плей.

«Мы делаем то, что делаем, потому что знаем, что можем, — приводит слова Аль-Хелайфи Marca. — Не в стиле «ПСЖ» говорить о других лигах, клубах или федерациях. Мы не будем никого учить, и мы никому не позволим учить нас. Каждый год одно и то же. Мы будем продолжать строить наш проект».

Ранее УЕФА изменил правила финансового фейр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70 процентов доходов.

Источник: https://www.marca.com/futbol/liga-francesa/2022/06/21/62b1da65ca4741bc6c8b463a.html
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