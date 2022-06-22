Президент «ПСЖ» ответил на претензии главы ла лиги в нарушении финансового фейр-плей
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи ответил на претензии главы ла лиги Хавьера Тебаса к парижскому клубу.
Напомним, что ла лига подала жалобу на «ПСЖ» в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), обвинив парижский клуб в нарушении финансового фэйр-плей.
«Мы делаем то, что делаем, потому что знаем, что можем, — приводит слова Аль-Хелайфи Marca. — Не в стиле «ПСЖ» говорить о других лигах, клубах или федерациях. Мы не будем никого учить, и мы никому не позволим учить нас. Каждый год одно и то же. Мы будем продолжать строить наш проект».
Ранее УЕФА изменил правила финансового фейр-плей. Требования по обеспечению справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению долгов стали строже, а расходы на заработную плату, трансферы и гонорары агентов ограничены 70 процентов доходов.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
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|0-0
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4
|Ренн
|0
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|0-0
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5
|Ницца
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|0-0
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6
|Страсбур
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|0-0
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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|0-0
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11
|Брест
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Труа
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
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|0-0
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20
|Осер
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|0
|0-0
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|7.08
|00:00
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
|00:00
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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