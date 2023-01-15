Президент «ПСЖ»: «Удивительно слышать, что мэр Парижа занимает позицию, которая заставит нас покинуть «Парк де Пренс»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго, которая подтвердила, что клуб не сможет приобрести стадион «Парк де Пренс».

«Удивительно слышать, что мэр Парижа занимает позицию, которая заставит нас покинуть «Парк де Пренс». Стадиону 50 лет, и многое там нуждается в ремонте. Мэр внезапно окончательно прекращает переговоры о продаже, которые мы вели в течение длительного времени. Теперь мы вынуждены искать альтернативные варианты», — приводит слова руководителя «ПСЖ» Goal.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» готово потратить 500 миллионов евро на реконструкцию домашнего стадиона и увеличить вместимость арены с 48 до 60 тысяч мест. Однако парижский клуб готов вложиться в строительство, только если получит полный контроль над стадионом и уже сделал предложение в 40 миллионов.