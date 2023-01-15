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Президент «ПСЖ»: «Удивительно слышать, что мэр Парижа занимает позицию, которая заставит нас покинуть «Парк де Пренс»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго, которая подтвердила, что клуб не сможет приобрести стадион «Парк де Пренс».

«Удивительно слышать, что мэр Парижа занимает позицию, которая заставит нас покинуть «Парк де Пренс». Стадиону 50 лет, и многое там нуждается в ремонте. Мэр внезапно окончательно прекращает переговоры о продаже, которые мы вели в течение длительного времени. Теперь мы вынуждены искать альтернативные варианты», — приводит слова руководителя «ПСЖ» Goal.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» готово потратить 500 миллионов евро на реконструкцию домашнего стадиона и увеличить вместимость арены с 48 до 60 тысяч мест. Однако парижский клуб готов вложиться в строительство, только если получит полный контроль над стадионом и уже сделал предложение в 40 миллионов.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
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Лига 1: «Монако» разгромил «Аяччо», «Ренн» — «ПСЖ» и другие матчи 19-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 15 2 1 48-13 47
2
 Ланс 19 13 5 1 32-13 44
3
 Марсель 19 13 3 3 39-16 42
4
 Монако 19 11 4 4 42-26 37
5
 Лилль 19 10 4 5 35-25 34
6
 Ренн 18 10 4 4 35-20 34
7
 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
8
 Клермон Фут 19 8 4 7 24-27 28
9
 Лион 19 7 4 8 28-23 25
10
 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
11
 Ницца 19 6 7 6 22-20 25
12
 Тулуза 19 6 5 8 29-34 23
13
 Нант 19 4 9 6 21-24 21
14
 Труа 19 4 6 9 30-40 18
15
 Монпелье 19 5 2 12 28-40 17
16
 Аяччо 19 4 3 12 16-34 15
17
 Брест 19 3 6 10 19-34 15
18
 Страсбур 19 2 9 8 24-34 15
19
 Осер 19 3 4 12 16-41 13
20
 Анже 19 2 2 15 17-41 8
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
14.01 19:00
Ланс – Осер
 1 : 0
14.01 21:00
Марсель – Лорьян
 3 : 1
14.01 23:00
Лион – Страсбур
 1 : 2
15.01 15:00
Лилль – Труа
 5 : 1
15.01 17:00
Анже – Клермон Фут
 1 : 2
15.01 17:00
Монпелье – Нант
 0 : 3
15.01 17:00
Реймс – Ницца
 0 : 0
15.01 17:00
Тулуза – Брест
 1 : 1
15.01 19:05
Монако – Аяччо
 7 : 1
15.01 22:45
Ренн – ПСЖ
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 12
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 14 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 16 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 13 1 2
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