Президент «Марселя» оценил работу Гаттузо на посту главного тренера

Президент «Марселя» Пабло Лонгария прокомментировал работу главного тренера Дженнаро Гаттузо.

«В момент, когда в клубе потребовалась жесткая рука, она появилась. Дженнаро — умный человек. Он задает направление, которое я считаю правильным. Мы должны объединиться вокруг принципов, которые задает новый тренер», — цитирует Лонгарию ITASportPress.

После 12 туров лиги 1 «Марсель» набрал 13 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице.