«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Челси» в борьбе за подписание защитника «Лиона» Густо

«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Челси» в гонке за подписание защитника «Лиона» Мало Густо, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По данным источника, 19-летний футболист уже достиг соглашения с синими, но представители «МЮ» попросили игрока не торопиться и надеются опередить своих соперников по АПЛ в борьбе за приобретение француза.

Густо — воспитанник «Лиона». В сезоне-2022/23 он принял участие в 15 матчах лиги 1 и сделал 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.