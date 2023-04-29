Макрон не выйдет на поле во время награждения Кубка Франции

Протокол финала Кубка Франции был изменен по просьбе Елисейского дворца, сообщает RTL.

Президент страны Эммануэль Макрон примет участие в церемонии награждения, но вручит трофей победителям на трибунах, а не на газоне стадиона «Стад де Франс», как это делали прежде.

Одной из возможных причин называются инциденты, произошедшие после выхода «Нанта» в финал Кубка Франции. Болельщики вырвались на поле после финального свистка.

Финал Кубка Франции «Нант» — «Тулуза» состоится в субботу, 29 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.