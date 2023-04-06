Фанаты «Нанта» выбежали на поле после выхода в финал Кубка Франции

Фанаты «Нанта» выбежали на поле стадиона «Божуар» после финального свистка в матче 1/2 финала Кубка Франции против «Лиона» (1:0). Болельщики хотели отпраздновать успех вместе с игроками команды.

Как отметила пресс-служба турнира, аналогичная ситуация была и год назад, когда «Нант» вышел в финал Кубка Франции.

Команда Антуана Комбуаре является действующим победителем турнира. Победа в Кубке Франции дает прямую путевку в групповую стадию Лиги Европы.