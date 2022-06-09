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Сегодня, 08:35

Макрон: «Мбаппе сам решил остаться в «ПСЖ». Килиан показал, что он очень зрелый»

Макрон поддержал решение Мбаппе остаться в «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

23-летний француз отклонил предложение «Реала» и продлил контракт с парижским клубом.

«Мне удалось пообщаться с Мбаппе, но он сам решил остаться в «ПСЖ», — приводит слова Макрона RMC Sport. — Килиан показал, что он очень зрелый. Он ответственно подходит к построению своей карьеры«.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/societe/pass-sport-mbappe-zidane-violence-dans-les-stades-emmanuel-macron-se-livre-sur-le-sport-sur-rmc_AN-202206080613.html
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3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
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 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
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 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
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 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
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 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
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 Брест 38 13 9 16 49-57 48
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 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
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 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
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 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
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Брест – Бордо
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Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
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ПСЖ – Метц
 5 : 0
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Реймс – Ницца
 2 : 3
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ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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