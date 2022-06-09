Макрон: «Мбаппе сам решил остаться в «ПСЖ». Килиан показал, что он очень зрелый»

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

23-летний француз отклонил предложение «Реала» и продлил контракт с парижским клубом.

«Мне удалось пообщаться с Мбаппе, но он сам решил остаться в «ПСЖ», — приводит слова Макрона RMC Sport. — Килиан показал, что он очень зрелый. Он ответственно подходит к построению своей карьеры«.

В прошедшем сезоне Мбаппе забил 39 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.