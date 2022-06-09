«Лион» официально объявил о возвращении Ляказетта в клуб

«Лион» объявил о возвращении в команду нападающего Александра Ляказетта.

31-летний француз заключил контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Ляказетт — воспитанник «Лиона». В июле 2017 года форвард перешел в «Арсенал», где выступал до конца сезона-2021/22.

Форвард перешел в «Лион» на правах свободного агента.