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Сегодня, 09:35

«Лион» официально объявил о возвращении Ляказетта в клуб

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Ляказетт.
Фото ФК «Лион»

«Лион» объявил о возвращении в команду нападающего Александра Ляказетта.

31-летний француз заключил контракт с клубом до конца июня 2025 года.

Ляказетт — воспитанник «Лиона». В июле 2017 года форвард перешел в «Арсенал», где выступал до конца сезона-2021/22.

Форвард перешел в «Лион» на правах свободного агента.

Источник: https://www.ol.fr/fr-fr/contenus/articles/2022/06/08/alexandre-lacazette-revient-a-l-ol-et-s-engage-jusqu-en-2025
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