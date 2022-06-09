Макрон: «Хочу, чтобы Зидан приехал тренировать большой французский клуб»

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавил французский клуб.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов платить 49-летнему французу 25 миллионов евро в год.

«Я не общался с Зиданом, но восхищаюсь им и как игроком, и как тренером, — приводит слова Макрона RMC Sport. — Мы очень хотим, чтобы в лиге 1 был тренер с таким талантом. Зинедин трижды выиграл Лигу чемпионов, которую мы так жаждем. Хочу, чтобы Зидан приехал тренировать большой французский клуб. Франция — великая нация спорта и футбола, здесь замечательные болельщики, которые любит этот вид спорта. Для нас важно, чтобы лучшие из тех, кого мы натренировали, которые блистали на международном уровне, могли вернуться».

Зидан находится без работы с лета 2021 года. В своей карьере тренер возглавлял лишь мадридский клуб с 2016 по 2021 год. Вместе с французом «сливочные» выиграли 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.