Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:26

Макрон: «Хочу, чтобы Зидан приехал тренировать большой французский клуб»

Макрон хочет, чтобы Зидан возглавил французский клуб
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан возглавил французский клуб.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов платить 49-летнему французу 25 миллионов евро в год.

«Я не общался с Зиданом, но восхищаюсь им и как игроком, и как тренером, — приводит слова Макрона RMC Sport. — Мы очень хотим, чтобы в лиге 1 был тренер с таким талантом. Зинедин трижды выиграл Лигу чемпионов, которую мы так жаждем. Хочу, чтобы Зидан приехал тренировать большой французский клуб. Франция — великая нация спорта и футбола, здесь замечательные болельщики, которые любит этот вид спорта. Для нас важно, чтобы лучшие из тех, кого мы натренировали, которые блистали на международном уровне, могли вернуться».

Зидан находится без работы с лета 2021 года. В своей карьере тренер возглавлял лишь мадридский клуб с 2016 по 2021 год. Вместе с французом «сливочные» выиграли 11 трофеев, включая три Лиги чемпионов подряд.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/societe/pass-sport-mbappe-zidane-violence-dans-les-stades-emmanuel-macron-se-livre-sur-le-sport-sur-rmc_AN-202206080613.html
Зинедин Зидан
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
1
0
Читайте также
Кариес: причины, симптомы и профилактика
Трансферы в КХЛ – какая-то жесть: в «Торпедо» едет японец, «Автомобилист» воюет с новичками из Финляндии, «Ак Барс» еле вписывается под потолок зарплат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стало известно, почему Головин не перешел из «Монако» в «Ньюкасл»

Макрон: «Мбаппе сам решил остаться в «ПСЖ». Килиан показал, что он очень зрелый»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 38 26 8 4 90-36 86
2
 Марсель 38 21 8 9 63-38 71
3
 Монако 38 20 9 9 65-40 69
4
 Ренн 38 20 6 12 82-40 66
5
 Ницца 38 20 7 11 52-36 66
6
 Страсбур 38 17 12 9 60-43 63
7
 Ланс 38 17 11 10 62-48 62
8
 Лион 38 17 11 10 66-51 61
9
 Нант 38 15 10 13 55-48 55
10
 Лилль 38 14 13 11 48-48 55
11
 Брест 38 13 9 16 49-57 48
12
 Реймс 38 11 13 14 43-44 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 38 9 11 18 37-53 38
16
 Лорьян 38 8 12 18 35-63 36
17
 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
18
 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 29
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 25
Мусса Дембеле

Мусса Дембеле

Лион

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 34 2 5
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 32 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости