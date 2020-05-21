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Новости   //    Футбол   //    Франция

Президент федерации футбола Франции против увеличения числа команд во втором дивизионе

05:08

Президент федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэ может выступить против решения генеральной ассамблеи ПФЛ расширить количество команд во второй лиге страны. В среду клубами было принято решение о том, что ни одна команда не покинет лигу 2, и в следующем сезоне сыграют 22 клуба вместо 20.

Таким образом, «Орлеан» и «Ле Ман» не вылетят в третий дивизион, а «По» и «Дюнкерк», как и планировалось, получат повышение до лиги 2, так как заняли первые два места в третьем дивизионе.

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