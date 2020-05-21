Президент федерации футбола Франции против увеличения числа команд во втором дивизионе

Президент федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэ может выступить против решения генеральной ассамблеи ПФЛ расширить количество команд во второй лиге страны. В среду клубами было принято решение о том, что ни одна команда не покинет лигу 2, и в следующем сезоне сыграют 22 клуба вместо 20.

Таким образом, «Орлеан» и «Ле Ман» не вылетят в третий дивизион, а «По» и «Дюнкерк», как и планировалось, получат повышение до лиги 2, так как заняли первые два места в третьем дивизионе.