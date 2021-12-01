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Президент федерации футбола Франции подтвердил интерес к Зидану

02:54
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Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ подтвердил, что Зинедин Зидан в будущем может возглавить сборную Франции. Сейчас команду тренирует Дидье Дешам.

«Представим, что Дидье Дешам говорит мне, что уходит или не хочет продолжать работу. Имя Зидана, очевидно, будет одним из вариантов, если он будет свободен», — цитирует AFP Ле Грэ.

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Евгений Козинов все материалы автора

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