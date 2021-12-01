Месси готов сыграть с «Ниццей»

Нападающий Лионель Месси войдет в заявку «ПСЖ» на матч 16-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», сообщает RMC Sport. Игра состоится 1 декабря. Начало — 23.00 по московскому времени.

В понедельник клуб объявил, что Лионель Месси и Леандро Паредес пропустили тренировку из-за симптомов гастроэнтерита.

В этом сезоне 34-летний аргентинец сыграл в 11 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи.