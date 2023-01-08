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Президент Федерации футбола Франции: «Возможно, с Бензема команда забила бы меньше голов на ЧМ-2022»

Иван Шитик
Корреспондент
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль ле Грэ ответил на вопрос о пропуске нападающим Каримом Бензема чемпионата мира в Катаре.

«Что касается отсутствия Бензема на чемпионате мира, возможно, если бы Карим был в составе, Оливье Жиру гораздо реже появлялся бы на поле, и сборная Франции не забила бы так много голов», — цитирует ле Грэ RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Карим Бензема ушел из сборной Франции отчасти из-за того, что главный тренер Дидье Дешам продлил контракт с национальной командой.

35-летний Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции в понедельник, 19 декабря. Футболист находился в заявке команды на ЧМ-2022, но пропустил турнир из-за травмы.

Карим Бензема
Сборная Франции по футболу
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3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
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 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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Аяччо – Реймс
 - : -
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Брест – Лилль
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Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
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11.01 23:00
Лорьян – Монако
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Ницца – Монпелье
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Килиан Мбаппе

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Неймар

ПСЖ

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Терем Моффи

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

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И К Ж
Эммануэль Агбаду

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Реймс

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