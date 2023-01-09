Полузащитник Руслан Малиновский перешел в «Марсель» из «Аталанты»

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Полузащитник Руслан Малиновский перешел в «Марсель» из «Аталанты», сообщает сайт французского клуба.

Французский клуб взял 29-летнего игрока в аренду до конца сезона с последующей опцией выкупа. Контракт Малиновского с «Марселем» будет рассчитан до 2027 года.

Сумма сделки оценивается в 10 миллионов евро. Еще 3 миллиона «Аталанта» может получить в качестве бонусов.

Напомним, Малиновский выступает за «Аталанту» с июля 2019 года. Тогда бергамаски заплатили за трансфер 13,6 миллиона евро.

В нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах полузащитник забил два гола и отдал две результативные передачи.