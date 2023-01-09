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Сегодня, 19:21

Головин претендует на звание автора лучшего гола в лиге 1 в ноябре и декабре

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Александр Головин празднует гол с партнерами по «Монако».
Фото AFP

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин претендует на звание автора лучшего гола чемпионата Франции в ноябре и декабре, сообщает пресс-служба лиги 1.

Головин забил гол в матче 14-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (2:0).

Также на эту награду претендуют Кевин Гамейро («Страсбург»), Терем Моффи («Лорьян»), Алексис Санчес («Марсель») и Райан Шерки («Лион»).

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в июле 2018 года. В этом сезоне он забил четыре мяча и сделал пять результативных передач в 25 матчах за команду во всех турнирах.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
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 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
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 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
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 Монако 17 10 3 4 33-23 33
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 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
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 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
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 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
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 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
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 Нант 17 3 8 6 18-24 17
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 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
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 Брест 17 3 4 10 18-33 13
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 Осер 17 3 4 10 16-35 13
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 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
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Аяччо – Реймс
 - : -
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11.01 21:00
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 - : -
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 - : -
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Неймар

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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Лионель Месси

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ПСЖ

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Неймар

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 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

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Реймс

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