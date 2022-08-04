Саншеш: «Я очень рад своему переходу в «ПСЖ». Уверен, что сделал правильный выбор»

Полузащитник Ренату Саншеш поделился эмоциями от перехода из «Лилля» в «ПСЖ».

В четверг, 4 июля, парижский клуб объявил о подписании контракта с 24-летним португальцем до 30 июня 2027 года.

«Я очень рад своему переходу в «ПСЖ», — приводит слова Саншеша официальный сайт парижского клуба. — Последние несколько дней были очень важны для меня и моей семьи. Я уверен, что сделал правильный выбор. Я выбрал «ПСЖ», потому что считаю, что это лучший клуб для меня. Для меня было важно остаться во Франции, потому что я уже знаком с этим чемпионатом».

Также полузащитник поделился ожиданиями от работы с главным тренером «ПСЖ» Кристофом Гальтье.

«Я хорошо его знаю! Он хороший тренер, который помог мне сильно измениться с тех пор, как я перешел в лигу 1. Вместе нам даже удалось выиграть чемпионат с «Лиллем». Мы проделали хорошую работу вместе, и я рад снова работать с ним. Работа со знакомым тренером всегда облегчает задачу», — сказал он.

В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах.