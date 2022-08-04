Саншеш: «Я очень рад своему переходу в «ПСЖ». Уверен, что сделал правильный выбор»
Полузащитник Ренату Саншеш поделился эмоциями от перехода из «Лилля» в «ПСЖ».
В четверг, 4 июля, парижский клуб объявил о подписании контракта с 24-летним португальцем до 30 июня 2027 года.
«Я очень рад своему переходу в «ПСЖ», — приводит слова Саншеша официальный сайт парижского клуба. — Последние несколько дней были очень важны для меня и моей семьи. Я уверен, что сделал правильный выбор. Я выбрал «ПСЖ», потому что считаю, что это лучший клуб для меня. Для меня было важно остаться во Франции, потому что я уже знаком с этим чемпионатом».
Также полузащитник поделился ожиданиями от работы с главным тренером «ПСЖ» Кристофом Гальтье.
«Я хорошо его знаю! Он хороший тренер, который помог мне сильно измениться с тех пор, как я перешел в лигу 1. Вместе нам даже удалось выиграть чемпионат с «Лиллем». Мы проделали хорошую работу вместе, и я рад снова работать с ним. Работа со знакомым тренером всегда облегчает задачу», — сказал он.
В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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|0-0
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2
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|22:00
|
Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -