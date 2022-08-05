«Марсель» купит полузащитника «Ромы» Верету за 11 миллионов евро плюс бонусы

«Марсель» купит полузащитника «Ромы» Жордана Верету за 11 миллионов евро плюс 4,5 миллиона евро в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 29-летний француз пройдет медицинский осмотр для марсельского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал контракт с «Марселем» до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Верету забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за римский клуб во всех турнирах.