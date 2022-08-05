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Сегодня, 10:10

«Марсель» купит полузащитника «Ромы» Верету за 11 миллионов евро плюс бонусы

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Марсель» купит полузащитника «Ромы» Жордана Верету за 11 миллионов евро плюс 4,5 миллиона евро в виде бонусов, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в ближайшее время 29-летний француз пройдет медицинский осмотр для марсельского клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник согласовал контракт с «Марселем» до 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

В прошедшем сезоне Верету забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач в 50 матчах за римский клуб во всех турнирах.

Источник: https://www.sports.ru/football/1110907841-marsel-pokupaet-veretu-u-romy-za-114-5-mln-evro-segodnya-xavbek-projde.html
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