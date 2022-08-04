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Сегодня, 20:31

«ПСЖ» объявил о переходе из «Лилля» полузащитника Саншеша

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ренату Саншеш.
Фото ФК ПСЖ

«ПСЖ» объявил о подписании полузащитника Ренату Саншеша. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Сообщалось, что парижане заплатят за 24-летнего португальца 15 миллионов евро.

Саншеш с 2019 года выступал за «Лилль». В минувшем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за команду во всех турнирах.

Футболист ранее играл за «Бенфику», «Баварию» и «Суонси».

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/renato-sanches-sengage-avec-le-paris-saint-germain-jusquen-2027
Ренату Саншеш
Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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