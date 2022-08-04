«ПСЖ» объявил о переходе из «Лилля» полузащитника Саншеша

«ПСЖ» объявил о подписании полузащитника Ренату Саншеша. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Сообщалось, что парижане заплатят за 24-летнего португальца 15 миллионов евро.

Саншеш с 2019 года выступал за «Лилль». В минувшем сезоне полузащитник забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач в 32 матчах за команду во всех турнирах.

Футболист ранее играл за «Бенфику», «Баварию» и «Суонси».