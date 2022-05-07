«Это безумие». Паредес осудил болельщиков «ПСЖ» за свист в адрес Месси

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес осудил болельщиков парижского клуба за свист в адрес нападающего Лионеля Месси.

«На это невозможно повлиять, но это безумие, — приводит слова Паредеса TyC Sports. — Когда начался свист, я не мог поверить в это. Это неприятно, потому что я знаю Месси, как много он дает, генерирует. Лионель старается ради «ПСЖ». На самом деле этот свист беспокоит».

В нынешнем сезона болельщики «ПСЖ» неоднократно освистывали 34-летнего аргентинца во время матчей. На счету Месси девять голов и 13 передач в 31 матче за парижан. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.