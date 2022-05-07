«Монако» не хочет продавать Тчуамени дешевле чем за 70 миллионов евро

«Монако» не собирается продавать полузащитника Орельена Тчуамени дешевле, чем за 70 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего француза претендуют «Ливерпуль», «Реал», «Милан» и многие другие топ-клубы Европы. Трансфер футболиста может состояться в летнее трансферное окно.

В сезоне-2021/22 Тчуамени забил 5 голов и отдал 2 результативных передачи в 48 матчах за «Монако». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.