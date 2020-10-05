Полузащитник «Порту» перешел в «ПСЖ»

Полузащитник «Порту» Данилу Перейра стал игроком «ПСЖ». Французский клуб арендовал 29-летнего португальца на один сезон, сообщает сайт клуба.

Перейра провел за «Порту» в общей сложности 202 матча и забил 19 мячей. В составе «драконов» он дважды выигрывал чемпионат страны, а также побеждал в Кубке и Суперкубке Португалии.

В составе сборной Португалии Данилу Перейра провел 39 матчей и отметился 2 голами. Он является победителем чемпионата Европы-2016.