Головин: «Очень хорошо, что смогли вырвать победу в матче с «Осером»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча 16-го тура чемпионата Франции против «Осера» (3:2). В этой встрече 26-летний россиянин отметился результативной передачей.

«Первая игра после перерыва. Естественно, успели соскучиться по официальным матчам, — цитирует ТАСС Головина. — На сборах мы играли контрольные игры с серьезными соперниками, но чемпионат это другое — идет борьба за очки, за место в таблице, надо сразу включаться, на раскачку времени нет. Очень хорошо, что смогли вырвать победу в этой встрече».

Головин также объяснил, почему не вышел в стартовом составе.

«Почему начал матч на скамейке запасных? Знал, что так будет, это было запланировано заранее. У нас есть обойма игроков, внутри которой может происходить ротация, неслучайно в перерыве была тройная замена — как и ожидалось, многие сыграли по тайму. Самое главное, что выиграли», — резюмировал он.

«Монако» с 30 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. «Осер» — на 18-й строчке с 13 очками.