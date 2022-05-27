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Сегодня, 00:55

«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Осером» в стыковом матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Осер» и «Сент-Этьен» не выявили победителя в первом стыковом матче за право выступать в чемпионате Франции — 1:1. Игра прошла на стадионе команды лиги 2 «Аббе-Дешам».

На 15-й минуте Зайду Юссуф вывел «зеленых» вперед. Хозяевам удалось отыграться только в концовке благодаря голу Гаэтана Перрена.

Ответный матч пройдет 29 мая на «Жоффруа-Гишар». Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Напомним, «Осер» вылетел из лиги 1 по итогам сезона-2011/12. С тех пор команда выступает во втором по силе дивизионе Франции. В сезоне-2021/22 бургундцы стали третьими. Они по пенальти обыграли «Сошо» в плей-офф за право сыграть в стыках за право играть в лиге 1.

Франция. Переходные матчи. Переходные матчи
26 мая, 20:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
1:1
Сент-Этьен

Футбол
ФК Осер
ФК Сент-Этьен
0
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 Клермон Фут 38 9 9 20 38-69 36
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 Сент-Этьен 38 7 11 20 42-77 32
19
 Метц 38 6 13 19 35-69 31
20
 Бордо 38 6 13 19 52-91 31
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 2 : 0
21.05 22:00
Брест – Бордо
 2 : 4
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 1 : 2
21.05 22:00
Ланс – Монако
 2 : 2
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 2 : 2
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 1 : 1
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 4 : 0
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
 1 : 1
21.05 22:00
ПСЖ – Метц
 5 : 0
21.05 22:00
Реймс – Ницца
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Виссам Бен-Йеддер

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Мусса Дембеле

Лион

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П
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Лионель Месси

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ПСЖ

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Бенжамен Буриго

Ренн

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Бонфим Коста Сантос Данте

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Клермон Фут

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