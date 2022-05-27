«Сент-Этьен» сыграл вничью с «Осером» в стыковом матче

«Осер» и «Сент-Этьен» не выявили победителя в первом стыковом матче за право выступать в чемпионате Франции — 1:1. Игра прошла на стадионе команды лиги 2 «Аббе-Дешам».

На 15-й минуте Зайду Юссуф вывел «зеленых» вперед. Хозяевам удалось отыграться только в концовке благодаря голу Гаэтана Перрена.

Ответный матч пройдет 29 мая на «Жоффруа-Гишар». Начало встречи — 20.00 по московскому времени.

Напомним, «Осер» вылетел из лиги 1 по итогам сезона-2011/12. С тех пор команда выступает во втором по силе дивизионе Франции. В сезоне-2021/22 бургундцы стали третьими. Они по пенальти обыграли «Сошо» в плей-офф за право сыграть в стыках за право играть в лиге 1.