Полузащитник «Бреста» перешел в «Лион»

Полузащитник «Бреста» Ромен Февр перешел в «Лион», сообщает сайт французского клуба. Контракт с игроком рассчитан до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего француза обойдется «Лиону» в 15 миллионов евро плюс еще 3 миллиона евро в качестве бонусов.

В нынешнем сезоне Февр забил восемь мячей и отдал шесть результативных передач в 22 матчах за «Брест».