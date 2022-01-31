«Лион» взял в аренду полузащитника «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле продолжит карьеру в «Лионе». Французский клуб взял игрока в аренду до конца сезона, сообщает сайт команды.

De retour ? la maison @TanguyNdombele ?



Tu te rappelles de ?a ? Tu nous avais manqu?. ??



On recommence ? ?#Ndombele2022 pic.twitter.com/AEKVdANaGu — Olympique Lyonnais (@OL) January 31, 2022

В нынешнем сезоне Ндомбеле забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Тоттенхэм». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего француза в 38 миллионов евро.