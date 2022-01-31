«Лион» взял в аренду полузащитника «Тоттенхэма»
Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле продолжит карьеру в «Лионе». Французский клуб взял игрока в аренду до конца сезона, сообщает сайт команды.
В нынешнем сезоне Ндомбеле забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Тоттенхэм». Контракт полузащитника с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего француза в 38 миллионов евро.
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|
15
|Клермон Фут
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|
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|Труа
|22
|5
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|20
|
17
|Бордо
|22
|4
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|10
|34-53
|20
|
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|19.11
|23:00
|
Монако – Лилль
|2 : 2
|20.11
|19:00
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ПСЖ – Нант
|3 : 1
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|23:00
|
Ренн – Монпелье
|2 : 0
|21.11
|15:00
|
Брест – Ланс
|4 : 0
|21.11
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 0
|21.11
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Метц – Бордо
|3 : 3
|21.11
|17:00
|
Страсбур – Реймс
|1 : 1
|21.11
|17:00
|
Труа – Сент-Этьен
|0 : 1
|21.11
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|
Клермон Фут – Ницца
|1 : 2
|21.11
|22:45
|
Лион – Марсель
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Виссам Бен-Йеддер
Монако
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Марсель
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Жонатан Клаусс
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|Ж
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