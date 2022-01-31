Клеман: «Монако» забил четыре гола «Лансу» при очень хорошей игре»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Франции против «Ланса» (4:2).

«Мы знали, что нас ждет сложный матч против очень мощной команды. Мы очень счастливы, что смогли забить четыре гола при очень хорошей игре. Наши игроки обладают отличными техническими качествами, но у них также есть способность двигаться вперед, и в этом матче они были даже лучше, чем в предыдущих играх. Гол «Ланса» перед перерывом сильно изменил расклад, потому что мы знали, что второй тайм они начнут очень сильно. Наша команда хорошо отреагировала на давление соперника, который был особенно опасен дальними ударами», — приводит слова Клемана официальный сайт клуба.

На 65-й минуте встречи на поле появился российский полузащитник «Монако» Александр Головин и не отметился результативными действиями. Хавбек сыграл впервые с 19 декабря: он пропустил пять предыдущих матчей команды из-за дискомфорта в мышце ноги.

Благодаря этой победе «Монако» вышел в 1/4 финала Кубка Франции. Следующий матч команда Филиппа Клемана сыграет 5 февраля в лиге 1 против «Лиона».