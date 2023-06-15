Мбаппе полон решимости остаться в «ПСЖ» до 2024 года

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе полон решимости остаться в парижском клубе, сообщает RMC Sport.

24-летний француз намерен отработать действующий контракт, который рассчитан до 2024 года, несмотря на появившиеся слухи о переходе в «Реал» этим летом.

В сезоне-2022/23 Мбаппе провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.