Андер Эррера поделился эмоциями от того, что Мбаппе решил остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением по поводу продления контракта нападающего Килиана Мбаппе с парижанами. Новое соглашение игрока рассчитано до 2025 года.

«Днем мы еще ничего не знали, клуб и Мбаппе хранили молчание. Но мы были счастливы по-настоящему. У меня есть друзья, которые болеют за «Реал». Я сказал им: «Возможно, Килиан мог бы быть важным игроком в другой команде, но здесь он может стать величайшим футболистом в истории клуба». Не знаю, будет ли так, но думаю, что эта мысль повлияла на решение Килиана», — цитирует Эрреру L'Equipe.

Новое соглашение «ПСЖ» с 23-летним форвардом рассчитано до конца июня 2025 года. Предыдущий контракт футболиста действовал до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за парижан во всех турнирах.