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Сегодня, 05:12

Почеттино: «ПСЖ» очень разочарован поражением. Пенальти — это всегда лотерея»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы» (0:0, 5:6 пен.).

«Конечно, мы очень разочарованы поражением по пенальти. Я думаю, что в целом мы были лучшей командой на поле, но этого недостаточно для победы. Пенальти — это всегда лотерея. Мы очень разочарованы, и теперь нам нужно постараться быть позитивными, хоть это и непросто. Конечно, игроки разочарованы, как и все, но в среду мы начинаем готовиться к следующей игре», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти 18-летний Хави Симонс, исполнявший седьмой удар, не смог переиграть вратаря Марцина Булку. Также 11-метровый в составе парижан не реализовал Леандро Паредес.

В четвертьфинал Кубка Франции, помимо «Ниццы», вышли «Монако», «Марсель», «Амьен, «Нант», «Бастия» «Бержерак» и «Версаль».

Маурисио Почеттино
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«ПСЖ» в серии пенальти уступил «Ницце» и выбыл из Кубка Франции
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 22 7 8 7 28-29 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
1.02 23:00
Лион – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
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Монпелье

 18 1 5
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