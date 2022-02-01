Почеттино: «ПСЖ» очень разочарован поражением. Пенальти — это всегда лотерея»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 1/8 финала Кубка Франции против «Ниццы» (0:0, 5:6 пен.).

«Конечно, мы очень разочарованы поражением по пенальти. Я думаю, что в целом мы были лучшей командой на поле, но этого недостаточно для победы. Пенальти — это всегда лотерея. Мы очень разочарованы, и теперь нам нужно постараться быть позитивными, хоть это и непросто. Конечно, игроки разочарованы, как и все, но в среду мы начинаем готовиться к следующей игре», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти 18-летний Хави Симонс, исполнявший седьмой удар, не смог переиграть вратаря Марцина Булку. Также 11-метровый в составе парижан не реализовал Леандро Паредес.

В четвертьфинал Кубка Франции, помимо «Ниццы», вышли «Монако», «Марсель», «Амьен, «Нант», «Бастия» «Бержерак» и «Версаль».