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«ПСЖ» в серии пенальти уступил «Ницце» и выбыл из Кубка Франции

Сергей Разин
корреспондент
31 января. Кубок Франции. ПСЖ — Ницца — 0:1 (5:6 пен.).
Фото Twitter

«ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции уступил в серии пенальти «Ницце».

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти 18-летний Хави Симонс, исполнявший седьмой удар, не смог переиграть вратаря Марцина Булку. Также 11-метровый в составе парижан не реализовал Леандро Паредес.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси впервые сыграл за парижан под 10-м номером. Правила Кубка Франции позволяют игрокам менять номера по ходу сезона, поэтому аргентинец вернул себе «десятку», под которой играл на протяжении большей части карьеры. В других турнирах Месси выступает за «ПСЖ» в футболке с 30-м номером.

В четвертьфинал Кубка Франции, помимо «Ниццы», вышли «Монако», «Марсель», «Амьен, «Нант», «Бастия» «Бержерак» и «Версаль».

Франция. Кубок. 1/8 финала
31 янв, 23:15. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
5:6
Ницца
ПСЖ
Доннарумма Дагба (Бернат, 80 ) Кимпембе Керер Нуну Мендеш (Симонс, 80 ) Верратти Эррера (Паредес, 46 ) Данилу Перрейра Икарди (Мбаппе, 64 ) Месси Дракслер
Ницца
Булка Лотомба (Аталь, 62) Амави Данте Тодибо Шнейдерлен Будауи (Лемина, 75) Тюрам (Браими, 75) Дольберг (Делор, 63) Клайверт (Гессан, 90) Гуири
Предупреждения
Данилу Перрейра 24, Керер 54, Дагба 71  -  Гуири 29, Будауи 60, Шнейдерлен 77, Тодибо 77, Аталь 79
Судьи
Пиньяр (Франция)

ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 22 16 5 1 46-18 53
2
 Ницца 22 13 4 5 36-18 43
3
 Марсель 21 11 7 3 30-16 40
4
 Страсбур 22 10 5 7 44-29 35
5
 Ренн 22 10 4 8 41-21 34
6
 Монпелье 22 10 4 8 37-30 34
7
 Монако 22 9 6 7 35-26 33
8
 Ланс 22 9 6 7 36-31 33
9
 Нант 22 9 5 8 30-27 32
10
 Лион 21 8 8 5 29-27 32
11
 Лилль 22 8 8 6 30-30 32
12
 Анже 22 7 8 7 28-29 29
13
 Брест 22 7 7 8 28-33 28
14
 Реймс 22 5 9 8 22-27 24
15
 Клермон Фут 22 5 6 11 22-39 21
16
 Труа 22 5 5 12 20-31 20
17
 Бордо 22 4 8 10 34-53 20
18
 Метц 22 4 7 11 24-43 19
19
 Лорьян 22 3 8 11 18-38 17
20
 Сент-Этьен 22 3 6 13 19-43 15
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19.11 23:00
Монако – Лилль
 2 : 2
20.11 19:00
ПСЖ – Нант
 3 : 1
20.11 23:00
Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
 0 : 1
21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
1.02 23:00
Лион – Марсель
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 13
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 12
Людовик Айорк

Людовик Айорк

Страсбур

 11
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 9
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Димитри Пайет

Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

 7
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 18 2 3
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Тежи Саванье

Монпелье

 18 1 5
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Жером Эрго

Лорьян

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