«ПСЖ» в серии пенальти уступил «Ницце» и выбыл из Кубка Франции

«ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка Франции уступил в серии пенальти «Ницце».

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти 18-летний Хави Симонс, исполнявший седьмой удар, не смог переиграть вратаря Марцина Булку. Также 11-метровый в составе парижан не реализовал Леандро Паредес.

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси впервые сыграл за парижан под 10-м номером. Правила Кубка Франции позволяют игрокам менять номера по ходу сезона, поэтому аргентинец вернул себе «десятку», под которой играл на протяжении большей части карьеры. В других турнирах Месси выступает за «ПСЖ» в футболке с 30-м номером.

В четвертьфинал Кубка Франции, помимо «Ниццы», вышли «Монако», «Марсель», «Амьен, «Нант», «Бастия» «Бержерак» и «Версаль».