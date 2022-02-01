Роналдо рассказал, что думает о Месси и Неймаре

Роналдо высказался об игре Месси и Неймара за сборные

Бывший нападающий «Реала» Роналдо рассказал, что думает об экс-форвардах «Барселоны» Лионеле Месси и Неймаре, играющих на данный момент за «ПСЖ».

«Лионель — невероятный футболист, мощный и техничный. Он хочет забивать в каждом матчей. Неймар тоже очень хорош. Надеюсь, он выиграет что-то с Бразилией, хоть его и много критикуют за частную жизнь», — цитирует Роналду Football Italia.

34-летний аргентинец провел в этом сезоне 12 матчей в лиге 1, забив 1 гол и сделав 5 результативных передач. 29-летний бразилец в 10 играх отметился 3 голами и 3 ассистами.