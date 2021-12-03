Почеттино оценил результаты Месси в «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу результативности Лионеля Месси в текущем сезоне лиги 1.
«Месси — игрок, который всегда забивает голы. Это вопрос времени. У него достаточно моментов в каждой игре. Мяч начнет попадать в ворота рано или поздно. Лионель нам очень сильно поможет, он это и сейчас делает», — рассказал Почеттино официальному сайту «ПСЖ».
В этом сезоне 34-летний Месси забил всего один гол в восьми играх чемпионата Франции и сделал три результативных передачи.
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