Рамос пропустит матч «ПСЖ» с «Лансом»
Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос пропустит матч 17-го тура лиги 1 с «Лансом» из-за мышечной усталости.
Главный тренер команды Маурисио Почеттино заявил, что в предстоящей встрече испанец не сможет помочь команде. 35-летний футболист из-за повреждения смог дебютировать лишь в 15-м туре лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1). Он провел на поле все 90 минут.
Контракт с Рамосом был подписан до 2023 года. Матч «Ланс» — «ПСЖ» состоится сегодня, 3 декабря. Начало — в 23.00 (мск).
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