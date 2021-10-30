Почеттино объяснил, за счет чего «ПСЖ» удалось обыграть «Лилль»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о победе команды в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (2:1).

«Стал ли определяющим фактором характер игроков? Да, думаю, команда так отреагировала в сложной ситуации неслучайно. Это говорит о ее менталитете и характере.

Мы хотим побеждать убедительно, не всегда получается, но команда делает все, что нужно, когда это необходимо. Нельзя назвать совпадением то, что в чемпионате мы выиграли 10 матчей из 12. Я доволен менталитетом команды", — приводит слова Почеттино L'Equipe.

В текущем сезоне «ПСЖ» набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.