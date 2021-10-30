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Почеттино объяснил, за счет чего «ПСЖ» удалось обыграть «Лилль»

17:06
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о победе команды в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (2:1).

«Стал ли определяющим фактором характер игроков? Да, думаю, команда так отреагировала в сложной ситуации неслучайно. Это говорит о ее менталитете и характере.

Мы хотим побеждать убедительно, не всегда получается, но команда делает все, что нужно, когда это необходимо. Нельзя назвать совпадением то, что в чемпионате мы выиграли 10 матчей из 12. Я доволен менталитетом команды", — приводит слова Почеттино L'Equipe.

В текущем сезоне «ПСЖ» набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Ростов 0
1-й тайм

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

Дополнительная информация:

https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Mauricio-pochettino-apres-la-victoire-du-psg-contre-lille-l-important-c-etait-de-gagner/1295594

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Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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