Почеттино объяснил, за счет чего «ПСЖ» удалось обыграть «Лилль»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался о победе команды в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем» (2:1).
«Стал ли определяющим фактором характер игроков? Да, думаю, команда так отреагировала в сложной ситуации неслучайно. Это говорит о ее менталитете и характере.
Мы хотим побеждать убедительно, не всегда получается, но команда делает все, что нужно, когда это необходимо. Нельзя назвать совпадением то, что в чемпионате мы выиграли 10 матчей из 12. Я доволен менталитетом команды", — приводит слова Почеттино L'Equipe.
В текущем сезоне «ПСЖ» набрал 31 очко и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции.
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Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Mauricio-pochettino-apres-la-victoire-du-psg-contre-lille-l-important-c-etait-de-gagner/1295594
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