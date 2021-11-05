Почеттино: «Надеемся, что Месси сможет сыграть за сборную Аргентины, а потом поможет «ПСЖ»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о восстановлении от травмы нападающего команды Лионеля Месси.
«Месси не сыграет с «Бордо», — приводит слова Почеттино RMC Sport. — Лионель поедет в национальную команду. Надеемся, что Месси сможет сыграть за сборную Аргентины, а потом поможет «ПСЖ».
«ПСЖ» встретится с «Бордо» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча состоится 6 ноября в Бордо. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец забил три мяча в восьми матчах за «ПСЖ».
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Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/psg-en-direct-la-conf-de-pochettino-avant-bordeaux_LN-202111050188.html
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