Почеттино: «Надеемся, что Месси сможет сыграть за сборную Аргентины, а потом поможет «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о восстановлении от травмы нападающего команды Лионеля Месси.

«Месси не сыграет с «Бордо», — приводит слова Почеттино RMC Sport. — Лионель поедет в национальную команду. Надеемся, что Месси сможет сыграть за сборную Аргентины, а потом поможет «ПСЖ».

«ПСЖ» встретится с «Бордо» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча состоится 6 ноября в Бордо. Начало игры — в 23.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 32-летний аргентинец забил три мяча в восьми матчах за «ПСЖ».