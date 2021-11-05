Месси пропустит матч «ПСЖ» с «Бордо» из-за болей в колене
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матч 13-го тура чемпионата Франции с «Бордо», сообщается на официальном сайте команды.
У 34-летнего аргентинца боли в колене и задней поверхности бедра. Футболист продолжает восстановление.
Защитник Серхио Рамос вернется в общую группу «ПСЖ» на следующей неделе. Футболист все еще не смог дебютировать за команду.
Матч «Бордо» — «ПСЖ» состоится завтра, 6 ноября. Начало — в 23.00 (мск). Парижане лидируют в турнирной таблице лиги 1, набрав 31 очко.
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