Почеттино: «Мбаппе часто спрашивает меня об Англии»
12:42
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал, что часто говорит с Килианом Мбаппе об Англии. Ранее специалист возглавлял «Тоттенхэм».
«Килиан любит говорить о футболе. Он часто спрашивает меня об Англии, об игре, менталитете и культуре. Ему 22 года, но он очень взрослый и уверенный в своем таланте. Мбаппе, конечно, может говорить по-французски, он также знает английский и испанский. Ему нравится общаться на разных языках», — цитирует Почеттино The Guardian.
Завтра, 28 апреля, «ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Начало - в 22.00 (мск).
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