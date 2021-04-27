Неймар высказался о своем контракте с «ПСЖ»
14:50
Форвард «ПСЖ» Неймар перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» рассказал о своем будущем в парижском клубе.
Контракт бразильца с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.
«Сейчас не время обсуждать контракт. Договор действует еще два года, я чувствую себя прекрасно в «ПСЖ», я доволен этим сезоном. Я самый счастливый человек», — цитирует Неймара Manchester Evening News.
Матч «ПСЖ» — «Манчестер Сити» состоится завтра, 28 апреля. Начало — в 22.00 мск.
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