Почеттино хочет вернуться в Англию. Тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не скрывает в частном порядке своего желания вернуться в Англию. Он может покинуть «ПСЖ» этим летом, сообщает Telefoot.

Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, подписав контракт до лета 2023 года.

Ранее появилась информация, что аргентинец согласится возглавить «Манчестер Юнайтед», только если будет чувствовать, что является приоритетным кандидатом на этот пост. Клубу нужно будет убедить тренера в том, что он главный кандидат.