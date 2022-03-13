Почеттино хочет вернуться в Англию. Тренер может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Почеттино хочет тренировать английский клуб в следующем сезоне
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не скрывает в частном порядке своего желания вернуться в Англию. Он может покинуть «ПСЖ» этим летом, сообщает Telefoot.
Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года, подписав контракт до лета 2023 года.
Ранее появилась информация, что аргентинец согласится возглавить «Манчестер Юнайтед», только если будет чувствовать, что является приоритетным кандидатом на этот пост. Клубу нужно будет убедить тренера в том, что он главный кандидат.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
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|27
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|5
|3
|56-24
|62
|
2
|Ницца
|28
|15
|6
|7
|38-21
|50
|
3
|Марсель
|27
|13
|8
|6
|39-25
|47
|
4
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|
5
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|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|
6
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|28
|11
|10
|7
|37-35
|43
|
7
|Нант
|28
|12
|6
|10
|36-30
|42
|
8
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|
9
|Монако
|27
|11
|8
|8
|40-29
|41
|
10
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|
11
|Монпелье
|28
|11
|5
|12
|41-40
|38
|
12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|
13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|
14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|
15
|Труа
|28
|7
|7
|14
|26-41
|28
|
16
|Клермон Фут
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|
17
|Сент-Этьен
|28
|6
|8
|14
|28-50
|26
|
18
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|
19
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|
20
|Бордо
|27
|4
|10
|13
|38-65
|22
Результаты / календарь
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|11.03
|23:00
|
Лилль – Сент-Этьен
|0 : 0
|12.03
|19:00
|
Монпелье – Ницца
|0 : 0
|12.03
|23:00
|
Труа – Нант
|1 : 0
|13.03
|15:00
|
ПСЖ – Бордо
|- : -
|13.03
|17:00
|
Анже – Реймс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Клермон Фут – Лорьян
|- : -
|13.03
|17:00
|
Метц – Ланс
|- : -
|13.03
|17:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|13.03
|19:05
|
Лион – Ренн
|- : -
|13.03
|22:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Гаэтан Лаборд
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|23
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4
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