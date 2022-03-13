Аль-Хелаифи сохранит пост президента «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи сразу после вылета команды из Лиги чемпионов улетел в Доху, где провел встречу с руководством клуба. Было принято решение, что он пока сохранит свой пост, сообщает RMC Sport.

Высшее руководство «ПСЖ» считает, что он не должен нести основную ответственность за вылет команды из еврокубков и что в последние годы в клубе он добился серьезного прогресса.

«ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала проиграл в гостях «Реалу» со счетом 1:3 и завершил выступление в турнире.

Президент французского клуба пытался прорваться в судейскую комнату после вылета команды из Лиги чемпионов, чтобы выразить недовольство работой бригады арбитров под руководством нидерландца Дэнни Маккели.