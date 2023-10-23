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Сегодня, 16:36

Пименов: «Головин набрал отличную форму в текущем сезоне и прекрасно себя чувствует во Франции»

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением об игровой форме российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головин набрал отличную форму в текущем сезоне и прекрасно себя чувствует во Франции. Видно, что он стал понимать лигу 1 изнутри и у него налажено хорошее взаимодействие с партнерами. Сможет ли «Монако» стать чемпионом Франции? Это зависит от того, сохранят ли монегаски силы на всю дистанцию. «ПСЖ» имеет в своем составе по-настоящему звездных футболистов, и любая осечка конкурента окажется на руку парижанам. А «ПСЖ» больше не позволит себе ошибаться», — цитирует Пименова RT.

В матче 9-го тура лиги 1 «Монако» с «Метцем» (2:1) 27-летний россиянин оформил дубль. Всего в этом сезоне Головин провел 8 матчей в чемпионате Франции, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1220739-pimenov-golovin-forma-monaco
Александр Головин
Руслан Пименов
Футбол
ФК Монако
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 9 6 2 1 23-12 20
2
 Ницца 9 5 4 0 10-4 19
3
 ПСЖ 9 5 3 1 20-7 18
4
 Лилль 9 4 3 2 12-10 15
5
 Брест 9 4 3 2 9-8 15
6
 Реймс 9 4 2 3 15-12 14
7
 Нант 9 4 2 3 16-15 14
8
 Марсель 9 3 3 3 12-12 12
9
 Ренн 9 2 5 2 15-12 11
10
 Тулуза 9 2 5 2 11-10 11
11
 Гавр 9 2 4 3 10-12 10
12
 Лорьян 9 2 4 3 15-19 10
13
 Страсбур 9 3 1 5 8-14 10
14
 Монпелье 8 2 3 3 12-11 9
15
 Ланс 9 2 3 4 8-13 9
16
 Метц 9 2 2 5 8-16 8
17
 Клермон Фут 8 1 2 5 7-13 5
18
 Лион 9 0 3 6 7-18 3
Результаты / календарь
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 22:00
Клермон Фут – Ницца
 - : -
28.10 18:00
Реймс – Лорьян
 - : -
28.10 22:00
Ланс – Нант
 - : -
29.10 15:00
Брест – ПСЖ
 - : -
29.10 17:00
Лилль – Монако
 - : -
29.10 17:00
Метц – Гавр
 - : -
29.10 17:00
Монпелье – Тулуза
 - : -
29.10 19:05
Ренн – Страсбур
 - : -
29.10 22:45
Марсель – Лион
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 8
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 4
Жосуэ Казимир

Жосуэ Казимир

Гавр

 3
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 7 1 2
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
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