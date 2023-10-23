Пименов рассказал, почему Головину не стоит уходить из «Монако»
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов высказался о возможном уходе российского хавбека Александра Головина из «Монако».
«На мой взгляд, «Боруссия» из Дортмунда находится сейчас на одном уровне с «Монако». Слышал, поступало интересное предложение по Головину от «Ньюкасла», но, вроде бы, до конкретики дело так и не дошло по причине того, что Александр является россиянином. В настоящий момент он находится на своем месте, а его команда возглавляет турнирную таблицу первенства Франции и стремится попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон», — цитирует Пименова RT.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Его текущий контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.
В матче 9-го тура лиги 1 «Монако» с «Метцем» (2:1) 27-летний россиянин оформил дубль. Всего в этом сезоне Головин провел 8 матчей в чемпионате Франции, забив 4 гола и сделав 1 результативную передачу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|9
|6
|2
|1
|23-12
|20
|
2
|Ницца
|9
|5
|4
|0
|10-4
|19
|
3
|ПСЖ
|9
|5
|3
|1
|20-7
|18
|
4
|Лилль
|9
|4
|3
|2
|12-10
|15
|
5
|Брест
|9
|4
|3
|2
|9-8
|15
|
6
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|15-12
|14
|
7
|Нант
|9
|4
|2
|3
|16-15
|14
|
8
|Марсель
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
9
|Ренн
|9
|2
|5
|2
|15-12
|11
|
10
|Тулуза
|9
|2
|5
|2
|11-10
|11
|
11
|Гавр
|9
|2
|4
|3
|10-12
|10
|
12
|Лорьян
|9
|2
|4
|3
|15-19
|10
|
13
|Страсбур
|9
|3
|1
|5
|8-14
|10
|
14
|Монпелье
|8
|2
|3
|3
|12-11
|9
|
15
|Ланс
|9
|2
|3
|4
|8-13
|9
|
16
|Метц
|9
|2
|2
|5
|8-16
|8
|
17
|Клермон Фут
|8
|1
|2
|5
|7-13
|5
|
18
|Лион
|9
|0
|3
|6
|7-18
|3
|27.10
|22:00
|
Клермон Фут – Ницца
|- : -
|28.10
|18:00
|
Реймс – Лорьян
|- : -
|28.10
|22:00
|
Ланс – Нант
|- : -
|29.10
|15:00
|
Брест – ПСЖ
|- : -
|29.10
|17:00
|
Лилль – Монако
|- : -
|29.10
|17:00
|
Метц – Гавр
|- : -
|29.10
|17:00
|
Монпелье – Тулуза
|- : -
|29.10
|19:05
|
Ренн – Страсбур
|- : -
|29.10
|22:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|5
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Мозес Саймон
Нант
|4
|
|
Жосуэ Казимир
Гавр
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|7
|1
|2
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0