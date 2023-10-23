Грабители пытались залезть в дом экс-защитника «Зенита» Ловрена

Дом экс-игрока «Зенита» Деяна Ловрена, который сейчас выступает за «Лион», пытались ограбить, информирует RMC Sport.

По данным источника, злоумышленники залезли в дом футболиста пока он играл против «Клермона» (1:2). На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, обнаружившие входную дверь с видимыми следами взлома.

34-летний хорват перешел в «Лион» в сезон-2022/23. В этом сезоне футболист сыграл в двух матчах за «Лион», в которых не отметился результативными действиями.