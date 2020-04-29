ПФЛ 30 апреля определит судьбу сезона в лиге 1 и лиге 2

Профессиональная футбольная лига Франции, отвечающая за лигу 1 и лигу 2, собрала экстренное заседание организации по поводу объявления премьер-министра страны о досрочном завершении сезона.

ПФЛ планирует 30 апреля провести очередное заседание, чтобы изучить спортивные и экономические последствия. Затем состоится совет директоров, который должен будет официально принять решение об окончании сезона-2019/20, а затем созвать генеральную ассамблею ПФЛ.

R?uni ce mardi 28 avril, le Conseil d'Administration de la LFP a pris acte des d?clarations du Premier ministre @EPhilippePM.



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Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 28 на 29 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 3 124 308 человек. Умерших — 216 652, выздоровевших — 947 209.

По данным Роспотребнадзора, в России на вечер 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8 456 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется