Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 19:28

Пепе согласился на 25-процентное сокращение зарплаты ради перехода из «Арсенала» в «Ниццу»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Стали известны подробности перехода нападающего «Арсенала» Николя Пепе в «Ниццу» на правах аренды, сообщает The Athletic.

Ради заключения сделки 27-летний футболист согласился на 25-процентное сокращение зарплаты. Пепе отказался от 2,5 миллиона фунтов стерлингов, так как его зарплата за год в Англии составляла 10 миллионов.

Отметим, что «Ницца» будет платить ему только 50 процентов от его полноценного оклада. Оставшиеся 25 процентов будет выплачивать лондонский клуб.

Ивуариец остается рекордным приобретением в истории «канониров», которые купили его у «Лилля» три года назад за 80 миллионов евро.

Николя Пепе
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ницца
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жена Тарасова выложила видео, как позирует в кожаном платье со змеей на шее
Китайский бренд Chery боится собирать автомобили в Ульяновске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Французская прокуратура открыла расследование по делу о вымогательстве со стороны брата Поля Погба

Экс-защитник «Марселя» продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ланс 4 3 1 0 9-4 10
2
 Марсель 4 3 1 0 10-3 10
3
 ПСЖ 4 3 1 0 18-4 10
4
 Лилль 4 2 1 1 9-10 7
5
 Лион 3 2 1 0 7-3 7
6
 Лорьян 3 2 1 0 5-3 7
7
 Осер 4 2 1 1 6-7 7
8
 Клермон Фут 4 2 0 2 6-9 6
9
 Монпелье 4 2 0 2 13-9 6
10
 Нант 4 1 2 1 5-4 5
11
 Монако 4 1 2 1 5-7 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 7-6 5
13
 Брест 4 1 1 2 6-12 4
14
 Ренн 4 1 1 2 4-5 4
15
 Труа 4 1 0 3 6-11 3
16
 Страсбур 4 0 2 2 3-5 2
17
 Ницца 4 0 2 2 2-6 2
18
 Реймс 4 0 2 2 5-10 2
19
 Анже 4 0 2 2 4-8 2
20
 Аяччо 4 0 1 3 3-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.08 20:00
Анже – Реймс
 - : -
31.08 20:00
Лион – Осер
 - : -
31.08 20:00
Монако – Труа
 - : -
31.08 20:00
Монпелье – Аяччо
 - : -
31.08 20:00
Страсбур – Нант
 - : -
31.08 22:00
Ланс – Лорьян
 - : -
31.08 22:00
Лилль – Ницца
 - : -
31.08 22:00
Марсель – Клермон Фут
 - : -
31.08 22:00
Ренн – Брест
 - : -
31.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 4
Тете

Тете

Лион

 3
П
Неймар

Неймар

ПСЖ

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 2
Юсеф Белаили

Юсеф Белаили

Брест

 2
И К Ж
Ромен Сален

Ромен Сален

Ренн

 0 1 1
Юссуф Фофана

Юссуф Фофана

Монако

 3 1 1
Халид Шабанович

Халид Шабанович

Анже

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости