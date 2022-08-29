Пепе согласился на 25-процентное сокращение зарплаты ради перехода из «Арсенала» в «Ниццу»

Стали известны подробности перехода нападающего «Арсенала» Николя Пепе в «Ниццу» на правах аренды, сообщает The Athletic.

Ради заключения сделки 27-летний футболист согласился на 25-процентное сокращение зарплаты. Пепе отказался от 2,5 миллиона фунтов стерлингов, так как его зарплата за год в Англии составляла 10 миллионов.

Отметим, что «Ницца» будет платить ему только 50 процентов от его полноценного оклада. Оставшиеся 25 процентов будет выплачивать лондонский клуб.

Ивуариец остается рекордным приобретением в истории «канониров», которые купили его у «Лилля» три года назад за 80 миллионов евро.