Патрик Виейра: "Ницца" расплатилась за свои ошибки"

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра прокомментировал поражение от "Лилля" (0:4) в матче чемпионата Франции. По его словам, исход встречи логичен.

– Мы с самого начала и до конца игры уступали, – цитирует AFP Виейра. – Столкнулись с гораздо более сильной командой и ничего не могли ей противопоставить. Были наказаны сильным соперником за ошибки. Допустили большие просчеты и расплатились за них. Нам не хватило агрессии, и это дорого стоило. Соперник был очень быстр, хорош индивидуально, чему мы не мешали. Но я не буду отрицать все хорошее, чего мы добились за последние месяцы.