Паредес может продолжить карьеру в «Лацио»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредеса может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, стороны провели положительные переговоры. Руководство итальянского клуба очень заинтересовано в опытном хавбеке.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в январе 2019 года.

Контракт 28-летнего футболиста с французским клубом действует до конца июня 2024 года.